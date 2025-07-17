Сенат США одобрил план Трампа по сокращению иностранной помощи

Сенат США одобрил план президента Дональда Трампа по сокращению финансирования иностранной помощи и общественного вещания на сумму более $9 млрд. Об этом сообщает портал Investing.com, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Законодательство, которого давно добивался Трамп, включает сокращение иностранной помощи примерно на $8 млрд и $1,1 млрд из бюджета Корпорации общественного вещания, которая поддерживает NPR и PBS", - говорится в сообщении.

По результатам голосования инициативу поддержал 51 член верхней палаты, в то время как против его принятия выступили 48 сенаторов. Теперь законопроект возвращается в Палату представителей.

Сообщается, что принятие этого плана говорит об еще одной победе главы администрации, поскольку она подтверждает, что Трамп осуществляет контроль над Конгрессом, практически не встречая сопротивление.