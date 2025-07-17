https://news.day.az/officialchronicle/1768267.html Президент Ильхам Алиев и Гурбангулы Бердымухамедов сфотографировались на фоне села Дашалты Шушинского района - ФОТО 17 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов сфотографировались на фоне села Дашалты Шушинского района, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Президент Ильхам Алиев и Гурбангулы Бердымухамедов сфотографировались на фоне села Дашалты Шушинского района - ФОТО
17 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов сфотографировались на фоне села Дашалты Шушинского района.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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