Президент Ильхам Алиев и Гурбангулы Бердымухамедов сфотографировались на фоне села Дашалты Шушинского района

17 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов сфотографировались на фоне села Дашалты Шушинского района.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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