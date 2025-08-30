https://news.day.az/sport/1777165.html "Карабах" возвращает Жуниньо? "Карабах" хочет вернуть бывшего нападающего Жуниньо Олавио. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Idmanxeber.az, агдамский клуб начал переговоры с бразильским форвардом. 28-летний футболист, не попадающий в основной состав "Фламенго", также настроен позитивно по поводу своего возвращения.
"Карабах" возвращает Жуниньо?
"Карабах" хочет вернуть бывшего нападающего Жуниньо Олавио.
Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Idmanxeber.az, агдамский клуб начал переговоры с бразильским форвардом.
28-летний футболист, не попадающий в основной состав "Фламенго", также настроен позитивно по поводу своего возвращения.
Бразильский клуб готов отпустить игрока только при условии его продажи. "Карабах" предлагает меньшую сумму за Жуниньо, который в январе был подписан за пять миллионов евро.
Другой вариант - аренда футболиста на один год.
Отметим, что Жуниньо забил три гола в 25 матчах за "Фламенго".
