"Карабах" возвращает Жуниньо?

"Карабах" хочет вернуть бывшего нападающего Жуниньо Олавио.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Idmanxeber.az, агдамский клуб начал переговоры с бразильским форвардом.

28-летний футболист, не попадающий в основной состав "Фламенго", также настроен позитивно по поводу своего возвращения.

Бразильский клуб готов отпустить игрока только при условии его продажи. "Карабах" предлагает меньшую сумму за Жуниньо, который в январе был подписан за пять миллионов евро.

Другой вариант - аренда футболиста на один год.

Отметим, что Жуниньо забил три гола в 25 матчах за "Фламенго".