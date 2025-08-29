Еще одна мощная вспышка на Солнце

На Солнце зафиксировали вторую вспышку предпоследнего класса мощности.

Как передает Day.Az, об этом рассказали в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

"28 августа в 21:11 (Баку) в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4203 (N10W88) зарегистрирована вспышка M1.3 продолжительностью 28 минут", - отметили специалисты.

Ранее стало известно о вспышке М1.1 Согласно прогнозу лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН от 28 августа, ожидается усиление вспышечной активности.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X.