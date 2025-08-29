https://news.day.az/world/1776855.html Еще одна мощная вспышка на Солнце На Солнце зафиксировали вторую вспышку предпоследнего класса мощности. Как передает Day.Az, об этом рассказали в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ"). "28 августа в 21:11 (Баку) в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4203 (N10W88) зарегистрирована вспышка M1.3 продолжительностью 28 минут", - отметили специалисты.
Еще одна мощная вспышка на Солнце
На Солнце зафиксировали вторую вспышку предпоследнего класса мощности.
Как передает Day.Az, об этом рассказали в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").
"28 августа в 21:11 (Баку) в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4203 (N10W88) зарегистрирована вспышка M1.3 продолжительностью 28 минут", - отметили специалисты.
Ранее стало известно о вспышке М1.1 Согласно прогнозу лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН от 28 августа, ожидается усиление вспышечной активности.
Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре