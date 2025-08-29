В Армении раскрыли детали договоренностей с США

Правительство Армении опубликовало детали договоренностей с США.

Как передает Day.Az, на сайте премьер-министра Армении опубликованы полные тексты меморандумов, которые Ереван и Вашингтон подписали 8 августа в Белом Доме.

Если коротко, то Армения и США договорились сотрудничать по трем направлениям:

1. Развитие инфраструктуры и пограничной безопасности

США выразили безусловную поддержку суверенитету и территориальной целостности Армении, а также намерение содействовать укреплению её инфраструктуры и пограничной безопасности.

Речь идёт о:

стимулировании частных инвестиций в проект "Перекрёстки мира";

повышении эффективности таможенного контроля и борьбы с контрабандой;

обмене опытом между ведомствами США и Армении;

развитии кибербезопасности.

2. Сотрудничество в сфере высоких технологий

Второй меморандум касается создания партнёрства в области искусственного интеллекта и полупроводников. США и Армения договорились:

развивать в Армении полупроводниковую экосистему и отрасль электроники;

содействовать устойчивости цепочек поставок полупроводников;

поощрять частные инвестиции, в том числе через государственно-частные партнёрства;

развивать совместные исследовательские и академические проекты, включая возможное создание армяно-американского научного фонда;

обмениваться лучшими практиками в сфере экспортного контроля и технологий искусственного интеллекта.

3. Партнёрство в сфере энергетической безопасности

Третий меморандум направлен на модернизацию и повышение устойчивости энергетического сектора Армении. Основные направления:

привлечение инвестиций в критическую энергетику, включая возобновляемые источники и системы накопления энергии;

модернизация сетей передачи и распределения электроэнергии;

развитие сотрудничества в гражданской ядерной энергетике, включая технологии малых модульных реакторов;

укрепление киберзащиты энергетической инфраструктуры;

содействие региональному энергетическому сотрудничеству и подготовке кадров.