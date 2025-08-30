Азербайджан в разы увеличил экспорт золота

За январь-июль текущего года из Азербайджана было экспортировано золото на сумму 178,7 миллиона долларов США.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на августовский выпуск "Обзора экспорта" Центр анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана (ЦАЭРК), данный показатель на 104,2 миллиона долларов США, или в 2,4 раза выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Только в июле Азербайджан экспортировал золото на сумму 33,9 миллиона долларов США. Это на 17,3 миллиона долларов США, или в 2 раза больше по сравнению с июлем 2024 года.

Отмечается, что экспорт Азербайджана по ненефтяному сектору в январе-июле 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года вырос на 11,4% и составил 2,09 миллиарда долларов США.