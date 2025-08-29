Продажи электромобилей Tesla в Европе упали

В июле текущего года продажи электромобилей Tesla в Европе снизились на 40% год к году. Реализация машин компании американского предпринимателя Илона Маска падает седьмой месяц подряд, в то время как главный ее конкурент - китайский концерн BYD - фиксирует высокий спрос.

Как передает Day.Az, об этом сообщает CNBC со ссылкой на данные Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA).

Так, в июле было зарегистрировано 8837 новых электромобилей Tesla (-40% относительно июля 2024-го), тогда как продажи BYD составили 13,5 тыс. единиц, что на 225% больше, чем годом ранее. Отмечается, что показатели Tesla ухудшились даже на фоне роста общих продаж электромобилей в Европе.

На мировом рынке выручка от продаж Tesla во II квартале упала, и, как предупреждал Маск, компанию ждет еще несколько тяжелых кварталов.

Другая проблема Tesla заключается в отсутствии серьезного обновления модельного ряда. В этом году компания заявила, что работает над более доступным электромобилем, дебют которого запланирован на вторую половину 2025 года.

Инвесторы надеются, что это оживит продажи, говорится в материале.