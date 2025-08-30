https://news.day.az/society/1777155.html Билеты на первый поезд Баку-Агдам-Баку раскуплены за три дня Первый пассажирский поезд, отправившийся сегодня из Баку в Агдам спустя 32 года, был полностью заполнен. Как сообщает Day.Az, билеты, поступившие в продажу 27 августа, были полностью распроданы за три дня. Среди пассажиров были известные представители агдамской общественности, представители СМИ и гости.
Современный поезд "Stadler" отправился из Баку в Агдам сегодня в 07:10. Поезд отправится в обратном направлении в 18:20.
