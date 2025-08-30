Билеты на первый поезд Баку-Агдам-Баку раскуплены за три дня

Первый пассажирский поезд, отправившийся сегодня из Баку в Агдам спустя 32 года, был полностью заполнен.

Как сообщает Day.Az, билеты, поступившие в продажу 27 августа, были полностью распроданы за три дня.

Среди пассажиров были известные представители агдамской общественности, представители СМИ и гости.

Современный поезд "Stadler" отправился из Баку в Агдам сегодня в 07:10. Поезд отправится в обратном направлении в 18:20.