https://news.day.az/world/1776866.html Сеул оценил возможность проведения встречи на высшем уровне с Пхеньяном Советник президента Республики Корея по национальной безопасности Ви Сон Лак заявил, что общественности не следует испытывать больших надежд по поводу возможности проведения саммита с КНДР. Как передает Day.Az, об этом сообщает южнокорейская станция CBS.
Сеул оценил возможность проведения встречи на высшем уровне с Пхеньяном
Советник президента Республики Корея по национальной безопасности Ви Сон Лак заявил, что общественности не следует испытывать больших надежд по поводу возможности проведения саммита с КНДР.
Как передает Day.Az, об этом сообщает южнокорейская станция CBS.
"Думаю, что конструктивно было бы не надеяться слишком сильно на возможность реализации диалога", - заявил советник.
По его словам, Пекин очень пассивен и негативно настроен, а завышенные ожидания не помогут получить ответ от Северной Кореи. Ви Сон Лак считает, что в существующей ситуации следует спокойно ждать реакции.
