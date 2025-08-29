Спасибо за все, братский Пакистан!

Автор: Акпер Гасанов

"Сегодня мы с Министром иностранных дел Республики Армения Его Превосходительством Араратом Мирзояном провели сердечную беседу по телефону и договорились рассмотреть вопрос об установлении дипломатических отношений между Пакистаном и Арменией", - об этом, как передают армянские СМИ, заявил сегодня глава МИД Пакистана Мухаммад Исхак Дар.

И это заявление, безусловно, стало важным событием не только для Еревана и Исламабада, но и для всего Южного Кавказа. Ведь, Пакистан и Армения до сих пор не имели дипломатических связей. Причиной этому стала справедливая и объективная позиция Исламабада по вопросу армяно-азербайджанского конфликта. С момента провозглашения независимости Азербайджана Пакистан занял принципиальную и последовательную линию - эта страна не признавала Армению на государственном уровне в знак солидарности с Баку и в связи с оккупацией азербайджанских земель.

Таким образом, на протяжении более чем трёх десятилетий Исламабад выступал единственным государством в мире, которое не только поддерживало территориальную целостность Азербайджана, но и демонстративно не устанавливало дипломатические отношения с Арменией. Это то, что в Азербайджане всегда помнили, помнят и будут помнить с чувством глубокой благодарности.

Тем более, что на международных площадках Исламабад неизменно голосовал за резолюции, подтверждающие территориальную целостность Азербайджана. Более того, Пакистан входит в число немногих государств, которые не признал не только оккупацию 20% территорий Азербайджана, но и саму "легитимность" любых сепаратистских образований на территории Азербайджана.

Особую ценность эта поддержка имела в самые трудные годы для нашей страны, когда агрессия Армении против Азербайджана продолжалась, а многие международные акторы ограничивались лишь пустыми, обтекаемыми, общими заявлениями, не осуществляя никаких конкретных шагов по давлению на страну-оккупанта. В том числе и поэтому связи между Азербайджаном и Пакистаном носят характер стратегического братства.

Они развиваются по всем направлениям - от политики и экономики до военного сотрудничества. За последние годы состоялось несколько высокоуровневых визитов, укрепляющих этот союз. Так, руководители Пакистана неоднократно посещали Баку, а недавно они побывали и в Шуше - символе восстановления азербайджанского суверенитета. Эти визиты носили не только протокольный, но и символический характер: они подтверждали, что Азербайджан и Пакистан выступают как союзники в вопросах региональной безопасности и строительства мира на Южном Кавказе.

Да, сегодня ситуация изменилась кардинально. Азербайджан восстановил свою территориальную целостность. Мирный процесс между Баку и Ереваном набирает обороты: в Вашингтоне была подписана декларация, между Азербайджаном и Арменией а переговоры сторон идут к заключению всеобъемлющего мирного соглашения.

В этих условиях Азербайджан не возражает против установления дипломатических отношений между Пакистаном и Арменией. Ведь устранено главное препятствие - незаконная оккупация азербайджанских земель со стороны Армении. Есть и согласие сторон по устранению давно уже бесполезной Минской группы ОБСЕ. Да и в целом, между Баку и Ереваном налажен прямой, двусторонний диалог.

Безусловно, Азербайджан искренне благодарен Пакистану за десятилетия поддержки и солидарности. Эта братская страна всегда стояла рядом с нашим государством, нашим народом. И сегодня, когда Южный Кавказ вступает в новую эпоху, в Баку понимают: нормализация контактов Пакистана и Армении - это часть общего процесса урегулирования и стабилизации в регионе.

Она не противоречит интересам Азербайджана, а напротив - служит укреплению мира и безопасности. Всё идёт к тому, что в обозримом будущем будет подписано большое мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией. И тогда Южный Кавказ получит реальный шанс превратиться в пространство сотрудничества, открытых коммуникаций и устойчивого развития.