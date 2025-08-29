Названо число спортсменов, которые представят Азербайджан на III Играх СНГ

Азербайджан на III Играх СНГ представят 340 спортсменов в 23 видах спорта.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, общая численность делегации составит 475 человек.

Больше всего азербайджанских спортсменов выступят в дзюдо и фехтовании - по 32. 28 спортсменов выступят в тхэквондо и волейболе.

Азербайджанские спортсмены также примут участие в командных видах спорта: футболе, парной гребле, волейболе и баскетболе 3х3. Кроме того, наша страна будет представлена ​​в художественной гимнастике командой в групповых упражнениях.

Отметим, что Азербайджан, как страна-организатор, выступит двумя командами в ряде видов спорта - дзюдо, тхэквондо, фехтовании, бадминтоне и карате.

III Игры стран СНГ пройдут с 28 сентября по 8 октября в 7 городах Азербайджана - Гяндже, Габале, Мингячевире, Гейгеле, Ханкенди, Евлахе и Шеки. Церемонии открытия и закрытия Игр состоятся на городском стадионе Гянджи.

Фехтование

32

Дзюдо

32

Тхэквондо

28

Волейбол

28

Борьба

27

Каратэ

24

Футбол

23

Бокс

22

Гребля

21

Стрельба

16

Бадминтон

16

Плавание

13

Прыжки на батуте

11

Художественная гимнастика

10

Човкен

9

Самбо

8

Баскетбол 3x3

8

Стрельба из лука

6

Настольный теннис

6