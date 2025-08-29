Названо число спортсменов, которые представят Азербайджан на III Играх СНГ
Азербайджан на III Играх СНГ представят 340 спортсменов в 23 видах спорта.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, общая численность делегации составит 475 человек.
Больше всего азербайджанских спортсменов выступят в дзюдо и фехтовании - по 32. 28 спортсменов выступят в тхэквондо и волейболе.
Азербайджанские спортсмены также примут участие в командных видах спорта: футболе, парной гребле, волейболе и баскетболе 3х3. Кроме того, наша страна будет представлена в художественной гимнастике командой в групповых упражнениях.
Отметим, что Азербайджан, как страна-организатор, выступит двумя командами в ряде видов спорта - дзюдо, тхэквондо, фехтовании, бадминтоне и карате.
III Игры стран СНГ пройдут с 28 сентября по 8 октября в 7 городах Азербайджана - Гяндже, Габале, Мингячевире, Гейгеле, Ханкенди, Евлахе и Шеки. Церемонии открытия и закрытия Игр состоятся на городском стадионе Гянджи.
|
Фехтование
|
32
|
Дзюдо
|
32
|
Тхэквондо
|
28
|
Волейбол
|
28
|
Борьба
|
27
|
Каратэ
|
24
|
Футбол
|
23
|
Бокс
|
22
|
Гребля
|
21
|
Стрельба
|
16
|
Бадминтон
|
16
|
Плавание
|
13
|
Прыжки на батуте
|
11
|
Художественная гимнастика
|
10
|
Човкен
|
9
|
Самбо
|
8
|
Баскетбол 3x3
|
8
|
Стрельба из лука
|
6
|
Настольный теннис
|
6
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре