Названо число спортсменов, которые представят Азербайджан на III Играх СНГ

Азербайджан на III Играх СНГ представят 340 спортсменов в 23 видах спорта.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, общая численность делегации составит 475 человек.

Больше всего азербайджанских спортсменов выступят в дзюдо и фехтовании - по 32. 28 спортсменов выступят в тхэквондо и волейболе.

Азербайджанские спортсмены также примут участие в командных видах спорта: футболе, парной гребле, волейболе и баскетболе 3х3. Кроме того, наша страна будет представлена ​​в художественной гимнастике командой в групповых упражнениях.

Отметим, что Азербайджан, как страна-организатор, выступит двумя командами в ряде видов спорта - дзюдо, тхэквондо, фехтовании, бадминтоне и карате.

III Игры стран СНГ пройдут с 28 сентября по 8 октября в 7 городах Азербайджана - Гяндже, Габале, Мингячевире, Гейгеле, Ханкенди, Евлахе и Шеки. Церемонии открытия и закрытия Игр состоятся на городском стадионе Гянджи.