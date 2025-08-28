Трамп примет в Белом доме иностранного лидера
Президент США Дональд Трамп вскоре примет президента Польши Кароля Навроцкого в Белом доме.
Об этом сообщил глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"На следующей неделе, 3 сентября, господин президент направится в свою первую зарубежную поездку. Первый заграничный визит будет нанесен в Вашингтон", - сообщил Пшидач.
По его словам, поездка Навроцкого начнется с приема в Белом доме, где польский лидер проведет переговоры с Трампом сначала в узком кругу, а затем в составе делегаций. Пшидач добавил, что из Вашингтона Навроцкий отправится в Рим и Ватикан, а после - в Литву и Финляндию.
