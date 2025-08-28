Тайфун в Таиланде,

В результате тропического тайфуна и оползней на севере Таиланда не менее 5 человек погибли, семеро пропали без вести.

Как передает Day.Az, об этом сообщила газета Bangkok Post со ссылкой на Агентство по чрезвычайным ситуациям Таиланда.

Наводнения и оползни в результате ливневых дождей произошли в 12 провинциях на севере и северо-востоке страны, затронув более 6,3 тыс. человек и 1,8 тыс. домохозяйств.