https://news.day.az/world/1776814.html Тайфун в Таиланде, - пятеро погибших, семеро пропали В результате тропического тайфуна и оползней на севере Таиланда не менее 5 человек погибли, семеро пропали без вести. Как передает Day.Az, об этом сообщила газета Bangkok Post со ссылкой на Агентство по чрезвычайным ситуациям Таиланда.
Тайфун в Таиланде, - пятеро погибших, семеро пропали
В результате тропического тайфуна и оползней на севере Таиланда не менее 5 человек погибли, семеро пропали без вести.
Как передает Day.Az, об этом сообщила газета Bangkok Post со ссылкой на Агентство по чрезвычайным ситуациям Таиланда.
Наводнения и оползни в результате ливневых дождей произошли в 12 провинциях на севере и северо-востоке страны, затронув более 6,3 тыс. человек и 1,8 тыс. домохозяйств.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре