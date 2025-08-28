https://news.day.az/politics/1776846.html Послы Азербайджана и США в Израиле обсудили встречу в Вашингтоне Посол Азербайджана в Израиле Мухтар Мамедов провёл встречу с послом США в Израиле Майком Хукаби. Как передает Day.Az, об этом Мамедов сообщил на своей странице в социальной сети. Дипломат отметил, что с американским послом был проведён обмен мнениями относительно встречи в Вашингтоне.
Послы Азербайджана и США в Израиле обсудили встречу в Вашингтоне
Посол Азербайджана в Израиле Мухтар Мамедов провёл встречу с послом США в Израиле Майком Хукаби.
Как передает Day.Az, об этом Мамедов сообщил на своей странице в социальной сети.
Дипломат отметил, что с американским послом был проведён обмен мнениями относительно встречи в Вашингтоне.
"Мы провели прекрасную встречу с послом США в Израиле Майком Хукаби, на которой обсудили открывающиеся перспективы в Южном Кавказе после Исторического Саммита Мира, состоявшегося три недели назад при участии Президента Дональда Трампа, Президента Азербайджана и премьер-министра Армении", - отметил Мухтар Мамедов.
