Послы Азербайджана и США в Израиле обсудили встречу в Вашингтоне

Посол Азербайджана в Израиле Мухтар Мамедов провёл встречу с послом США в Израиле Майком Хукаби.

Как передает Day.Az, об этом Мамедов сообщил на своей странице в социальной сети.

Дипломат отметил, что с американским послом был проведён обмен мнениями относительно встречи в Вашингтоне.

"Мы провели прекрасную встречу с послом США в Израиле Майком Хукаби, на которой обсудили открывающиеся перспективы в Южном Кавказе после Исторического Саммита Мира, состоявшегося три недели назад при участии Президента Дональда Трампа, Президента Азербайджана и премьер-министра Армении", - отметил Мухтар Мамедов.