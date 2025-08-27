Госдолг Франции достиг рекордной отметки

Государственный долг Франции достиг 3,411 триллиона евро и перевалил за 115% к ВВП.

Как передает Day.Az, по итогам второго квартала рост стал рекордным. Ранее, по итогам первого квартала госдолг Франции прибавил 40,5 млрд евро до 3 345,8 млрд евро.

Рост за квартал на почти 70 миллиардов евро связан прежде всего с ростом выплаты процентов по облигациям. С учётом обстоятельств, повышается вероятность дальнейшего роста дефицита французского бюджета одновременно с ростом процента выплат по облигациям, из-за чего уже третий квартал может обновить антирекорд второго.