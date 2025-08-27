Венгры усиливают меры безопасности в связи с матчем с “Карабахом”

Венгерская сторона усиливает меры безопасности в связи с ответным матчем раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА по футболу, который "Ференцварош" проведет против "Карабаха" в Баку.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sport24.az, гости пошли на этот шаг для оперативного решения проблем венгерских болельщиков.

В Баку находятся три сотрудника консульства этой страны. Один из них будет дежурить в аэропорту, а двое других - на стадионе.

Отметим, что сегодняшний матч "Карабах" - "Ференцварош" начнется в 20:45. В матче между командами, который проходил в Венгрии, победу со счетом 3:1 одержал представитель Агдама.