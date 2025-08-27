Азербайджанские журналисты посетили представительство страны при НАТО

Глава представительства Азербайджана при НАТО Джафар Гусейнзаде встретился с группой представителей медиа Азербайджана.

Командированный в Брюссель сотрудник Trend, сообщает, что встреча состоялась в Представительстве, передает Day.Az.

В ходе встречи дипломат проинформировал представителей СМИ о партнёрстве Азербайджана с НАТО.

Отметим, что в состав группы представителей СМИ вошла руководитель Английской службы новостей Агентства международной информации Trend Марьяна Ахмедова.