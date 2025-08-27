https://news.day.az/politics/1776551.html Азербайджанские журналисты посетили представительство страны при НАТО - ФОТО Глава представительства Азербайджана при НАТО Джафар Гусейнзаде встретился с группой представителей медиа Азербайджана. Командированный в Брюссель сотрудник Trend, сообщает, что встреча состоялась в Представительстве, передает Day.Az. В ходе встречи дипломат проинформировал представителей СМИ о партнёрстве Азербайджана с НАТО.
Азербайджанские журналисты посетили представительство страны при НАТО - ФОТО
Глава представительства Азербайджана при НАТО Джафар Гусейнзаде встретился с группой представителей медиа Азербайджана.
Командированный в Брюссель сотрудник Trend, сообщает, что встреча состоялась в Представительстве, передает Day.Az.
В ходе встречи дипломат проинформировал представителей СМИ о партнёрстве Азербайджана с НАТО.
Отметим, что в состав группы представителей СМИ вошла руководитель Английской службы новостей Агентства международной информации Trend Марьяна Ахмедова.
