Китайская компания скопировала iPhone

Китайская корпорация OnePlus скопировала дизайн iOS. Об этом сообщает издание 9to5Google, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Фирма выпустила OxygenOS 16 - прошивку для своих смартфонов, основанную на операционной системе (ОС) Android 16. Журналисты медиа заявили, что ОС кажется им частично скопированной с операционных систем Apple. Также в ней плохо угадывается дизайн-код Material 3 Expressive, который был принят Google. "Вместо того, чтобы ходить вокруг да около, стоит сказать прямо: OxygenOS 16 выглядит почти так же, как современные сборки iOS", - заметили специалисты.

По словам редактора издания Уилла Саттельберга, практически каждый элемент OxygenOS 16 напоминает ему версии iOS, которые выходили год или два назад. Речь идет о "Пункте управления", приложении "Погода" и других сервисах. Экран блокировки очень напоминает дизайн Liquid Glass, который внедрили в iOS 26. Так, тут похожи виджеты и огромные часы, которые появились на iPhone в 2025 году.

"OxygenOS действительно полна хороших идей, но сложно разглядеть что-либо, кроме того, насколько откровенно скопирован дизайн", - подчеркнул Саттельберг. Также он заметил, что одной из особенностей OxygenOS 16 стала поддержка компьютеров Mac и умных часов Apple Watch.