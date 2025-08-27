Стала известна дата выхода и стоимость аналога Apple Vision Pro от Samsung

Samsung представит свою первую гарнитуру расширенной реальности (XR) под кодовым названием Project Moohan на мероприятии Galaxy Unpacked в сентябре. Об этом сообщает южнокорейское издание NewsWorks, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Презентация Galaxy Unpacked запланирована 29 сентября 2025 года. Изначально шлем Project Moohan поступит в продажу в Южной Корее 13 октября, однако в течение последующих месяцев устройство появится на других рынках. Аналогичный релиз состоялся в 2024 году у Apple Vision Pro, который сначала появился в США, на родине компании.

Project Moohan ориентирован на премиум-сегмент XR-устройств, однако будет заметно доступнее ключевого конкурента в лице Apple Vision Pro. В Южной Корее гарнитура получит ценник в диапазоне от 2,5 до 4 млн вон, тогда как Vision Pro предлагается за $3 499.

По слухам, Samsung планирует выпустить около 100 тыс. устройств Project Moohan к 2025 году. Насколько популярным окажется гаджет, неизвестно, однако Vision Pro не оправдал ожиданий Apple.