https://news.day.az/tourism/1776787.html Пассажиры American Airlines подрались в проходе самолета - ВИДЕО Пассажиры авиакомпании American Airlines подрались в проходе во время выхода из самолета и попали на видео. Как передает Day.Az, его опубликовал портал TMZ. Уточняется, что инцидент произошел в аэропорту Майами, США. На размещенных в сети кадрах мужчина хватает женщину за шею, а попутчик пытается их разнять.
Пассажиры American Airlines подрались в проходе самолета - ВИДЕО
Пассажиры авиакомпании American Airlines подрались в проходе во время выхода из самолета и попали на видео.
Как передает Day.Az, его опубликовал портал TMZ.
Уточняется, что инцидент произошел в аэропорту Майами, США. На размещенных в сети кадрах мужчина хватает женщину за шею, а попутчик пытается их разнять. На видео слышно, как бортпроводник просит героев ролика освободить проход, чтобы пассажиры из хвостовой части салона смогли покинуть воздушное судно и успеть на стыковочные рейсы.
Представитель перевозчика заявил, что в воздушной гавани борт встретили полицейские.
О том, что стало причиной конфликта, не сообщается.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре