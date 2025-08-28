Пассажиры American Airlines подрались в проходе самолета

Пассажиры авиакомпании American Airlines подрались в проходе во время выхода из самолета и попали на видео.

Как передает Day.Az, его опубликовал портал TMZ.

Уточняется, что инцидент произошел в аэропорту Майами, США. На размещенных в сети кадрах мужчина хватает женщину за шею, а попутчик пытается их разнять. На видео слышно, как бортпроводник просит героев ролика освободить проход, чтобы пассажиры из хвостовой части салона смогли покинуть воздушное судно и успеть на стыковочные рейсы.

Представитель перевозчика заявил, что в воздушной гавани борт встретили полицейские.

О том, что стало причиной конфликта, не сообщается.