В Лачине проходят Международные дни кино стран СНГ

В связи с празднованием Дня города Лачин, ежегодно отмечаемого 26 августа, в этом живописном уголке Азербайджана проходят Международные дни кино государств - участников Содружества Независимых Государств, сообщили Day.Az в министерстве культуры Азербайджана.

Масштабное культурное мероприятие организовано при содействии Министерства культуры, Фонда молодёжи, Национального совета молодёжных организаций Азербайджана (NAYORA) и Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества СНГ.

Торжественная церемония открытия состоялась в здании кинотеатра Laçın. В числе почётных гостей - Специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Лачинском районе Масим Мамедов, а также жители, вернувшиеся на родную землю.

На открытии заведующий отделом Государственного фонда кино Азербайджана Рашад Гасымов особо отметил значимость проведения первого международного киномероприятия на освобожденной от оккупации лачинской земле, выразив всем сопричастным структурам за всестороннюю поддержку проекта.

В рамках Международных дней кино в течение трех дней организован показ восьми фильмов из семи стран Содружества.

Сначала был продемонстрирован документальный фильм "Лачин, губернатор и я" (режиссёр - Амиль Амал), созданного на киностудии Hoçazfilm при поддержке Министерства культуры и Агентства кино Азербайджана. Лента повествует о жизни и общественно-политической деятельности Хосрова-бека Султанова, военного министра Азербайджанской Демократической Республики и генерал-губернатора Карабаха.

После показа режиссёр выразил глубокую признательность всем организациям, оказавшим содействие в создании фильма и в организации мероприятия.

В тот же день киноманам были представлены художественные фильмы "Nabat" (режиссёр: Рашид Сулейманов, Казахстан) и "Esimde" (режиссёр: Актан Арым Кубат, Кыргызстан).

Параллельно в Лачине продолжает свою работу Молодёжный лагерь стран СНГ, воплощающий идею культурного сближения, диалога поколений и гуманитарного партнёрства.