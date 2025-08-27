Президент Ильхам Алиев: У Азербайджана не было намерения оккупировать Зангезур

Президент Ирана посещал Азербайджан. На самом деле, он дважды посещал Азербайджан. Первый раз - с официальным визитом. Во второй раз он присутствовал на саммите Организации экономического сотрудничества, который проходил в освобожденном Карабахе, в городе Ханкенди. И у нас с ним сложились очень хорошие рабочие отношения.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалу "Аль-Арабия" Саудовской Аравии.

"Да, вы абсолютно правы. Он азербайджанец. В наших жилах течет одна и та же кровь, мы говорим на одном и том же языке, мы обходимся без переводчиков. Он даже продемонстрировал свои знания азербайджанской поэзии здесь, во время одного из публичных мероприятий. И ему не нужны никакие заметки. Он очень талантливый человек.

Так что это действительно хорошая возможность. И я считаю, что наши личные отношения и отношения между нашими администрациями очень конструктивные и очень дружественные. Что касается официальной позиции Ирана в отношении новых событий, мы считаем ее очень разумной и очень позитивной. Говоря "официальная позиция", я имею в виду позицию Президента и министра иностранных дел. Это официальная позиция.

Ну, мы основываем нашу политику на позиции политиков, избранных народом Ирана и уполномоченных исполнять свои обязанности. И это - Президент. Раздавались голоса некоторых бывших чиновников, которых теперь называют советниками. Я не знаю, какие советы они дают. Непосредственно эта реакция была очень...

...Поэтому эта позиция для нас совершенно не важна. Она не имеет для нас никакого значения, поскольку наши межгосударственные отношения - это отношения между правительствами, между президентами, между министрами иностранных дел. Поэтому мы полностью игнорируем эти ложные нарративы, которые распространяют так называемые советники. Для нас все ясно. Позиция президента абсолютно разумна и основана на том, что Зангезурский коридор не представляет никакой угрозы Ирану.

В некоторых СМИ и на некоторых интернет-сайтах ходило много слухов о якобы готовящейся оккупации Зангезура со стороны Азербайджана. О том, что Азербайджан якобы планирует перекрыть ирано-армянскую границу. Это была абсолютная ложь. У нас не было такого намерения. Опять же, если бы мы хотели это сделать, то сделали бы в ноябре 2020 года. И это было бы очень легко. Даже на протяжении последних пяти лет сделать это было несложно. Ведь протяженность маршрута всего-то сорок километров! С военной точки зрения это не заняло бы много времени. Просто идете с обеих сторон - со стороны Нахчывана и основной части Азербайджана - и берете его.

...И даже те, кто дает плохие советы, знают, что мы обладаем такой силой. Мы этого не сделали, потому что мы не агрессоры. Мы не страна, которая оккупирует. Мы народ и страна, которые освобождают, что мы и сделали. И наша война была справедливой, освободительной, войной на нашей земле, войной за восстановление справедливости. Поэтому с этой точки зрения, я думаю, все эти слухи о том, что мы планировали перекрыть армяно-иранскую границу, абсолютно беспочвенны. Все это знают",- отметил глава государства.