Иран и «европейская тройка» обсудили ядерную проблему

Представители Ирана, Франции, Германии, Великобритании и Европейского союза (ЕС) провели встречу для обсуждения иранской ядерной проблемы.

Как сообщил заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади, в Женеве состоялись переговоры заместителя министра иностранных дел Маджида Тахт-Раванчи с политическими директорами трех европейских стран и ЕС, передает Day.Az.

"На встрече обе стороны представили свои позиции по резолюции 2231", - отметил Гарибабади, подчеркнув, что Иран остается приверженным взаимовыгодным дипломатическим решениям.