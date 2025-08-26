Автор: Мехти Ахмедзаде

Экономическая ситуация в Армении стремительно ухудшается, что еще больше актуализирует вопрос открытия Зангезурского коридора. И цифры Статкомитета только подтверждают это.

Как сообщается, внешнеторговый оборот за 7 месяцев обвалился на 41,4%, составив всего 11,5 млрд долларов. Экспорт рухнул почти наполовину - на 48,3%, импорт снизился на 35,8%. При этом в строительстве еще фиксируется рост на 20,2%, но промышленность вновь пошла вниз - падение на 9,8%. Общая экономическая активность формально показала 7%, но это не отражает реальной картины, где стагнация и спад становятся системными.

Ситуацию усугубляют новые проблемы на российском направлении. Армянских дальнобойщиков вновь развернули на границе: фуры с персиками и другими фруктами и овощами не пропустили через Верхний Ларс, и они вынуждены возвращаться в Армению. Подобные кризисы происходят регулярно, лишая страну доходов и ставя под удар целые отрасли экономики.

В этих условиях единственным реальным выходом для страны становится Зангезурский коридор. Он способен снизить зависимость от нестабильного транзита, открыть новые рынки и сделать армянскую продукцию более конкурентоспособной за счет сокращения издержек.

Коридор также может привлечь в страну иностранные инвестиции. Международные компании вкладываются туда, где есть надежные маршруты и бесперебойная логистика. Для Армении это шанс превратиться из тупиковой территории в важное звено между Европой и Азией, что повысит её значимость на карте глобальной торговли.

Не менее важно, что открытие коридора создаст тысячи рабочих мест - от строительства инфраструктуры до развития логистики, переработки и сферы услуг. Это даст дополнительный импульс внутреннему рынку и создаст основу для повышения уровня жизни.

В конечном счете, Зангезурский коридор - это возможность для Армении интегрироваться в региональные проекты, укрепить экономическую безопасность и получить долгосрочные перспективы устойчивого развития.