В Санкт-Петербурге автомобили ушли под воду

В Санкт-Петербурге автомобили стали уходить под воду из-за непогоды. Об этом сообщает Telegram-канал "Mash на Мойке", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Снежный Питер в конце августа на связи. Обстановка сейчас такая: пока водители на летней резине скользят по КАДу, на Беговой машины уходят под воду - их руками пытаются вытолкать из внезапно образовавшегося озера", - говорится в публикации.

Видео с тонущими автомобилями активно размещают в соцсетях очевидцы. На некоторых из них можно заметить, что из-за больших луж машины невозможно сдвинуть с места.