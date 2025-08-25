https://news.day.az/world/1776117.html В Санкт-Петербурге автомобили ушли под воду - ВИДЕО В Санкт-Петербурге автомобили стали уходить под воду из-за непогоды. Об этом сообщает Telegram-канал "Mash на Мойке", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. "Снежный Питер в конце августа на связи.
"Снежный Питер в конце августа на связи. Обстановка сейчас такая: пока водители на летней резине скользят по КАДу, на Беговой машины уходят под воду - их руками пытаются вытолкать из внезапно образовавшегося озера", - говорится в публикации.
Видео с тонущими автомобилями активно размещают в соцсетях очевидцы. На некоторых из них можно заметить, что из-за больших луж машины невозможно сдвинуть с места.
