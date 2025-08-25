https://news.day.az/world/1776169.html Трамп намерен встретиться с Ким Чен Ыном Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует провести встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Как сообщает Day.Az, Трамп сделал это заявление, отвечая на вопросы журналистов во время церемонии подписания ряда новых указов в Белом доме. "На самом деле, я однажды встречусь с ним. Я готов к встрече.
Трамп намерен встретиться с Ким Чен Ыном
Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует провести встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.
Как сообщает Day.Az, Трамп сделал это заявление, отвечая на вопросы журналистов во время церемонии подписания ряда новых указов в Белом доме.
"На самом деле, я однажды встречусь с ним. Я готов к встрече. Я действительно к этому готов", - отметил глава Белого дома.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре