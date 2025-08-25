Трамп намерен встретиться с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует провести встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Как сообщает Day.Az, Трамп сделал это заявление, отвечая на вопросы журналистов во время церемонии подписания ряда новых указов в Белом доме.

"На самом деле, я однажды встречусь с ним. Я готов к встрече. Я действительно к этому готов", - отметил глава Белого дома.