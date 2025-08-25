На леднике Туфандаг ускорился процесс таяния

На северо-восточном склоне Большого Кавказа, в бассейне реки Гусарчай, расположен ледник Туфандаг. Для проведения исследований была организована совместная экспедиция специалистов Государственной службы контроля за использованием и охраной вод при Агентстве водных ресурсов Азербайджана и Национальной гидрометеорологической службы при Министерстве экологии и природных ресурсов.

Об этом Day.Az сообщили в Госслужбе.

По результатам проведённых исследований установлено, что площадь ледника уменьшается, а процессы таяния ускоряются. Наблюдается рост количества и размеров трещин на леднике.

В ходе исследований на высотах 3500-3800 метров выявлено, что по сравнению с предыдущими годами площадь ледника сокращается, количество и размеры трещин увеличиваются, а также увеличиваются уровень и расход воды в реке Махмуддера. Это свидетельствует о влиянии глобальных климатических изменений, когда в периоды аномальной жары трещины на леднике расширяются.

Ледник Туфандаг расположен к северу от вершины Туфан и считается крупнейшим ледником на этой территории. Под воздействием силы тяжести ледник склонен перемещаться к северу, и практически находится в подвешенном состоянии. По морфологическому типу ледник Туфандаг относится к подвесным ледникам.