Володимир Зеленский поблагодарил Президента Ильхама Алиева

Украина очень благодарна дружественному Азербайджану за гуманитарную и иную поддержку.

Как передает Day.Az, об этом Президент Украины Володимир Зеленский написал на своей странице в соцсети X.

"Я высоко ценю поздравления Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Днём независимости Украины и его уважение к Украине и украинцам. Уважаемый Президент, Украина и Азербайджан всегда поддерживали суверенитет и территориальную целостность друг друга. Мы очень благодарны дружественному Азербайджану за гуманитарную и иную поддержку. Мы надеемся на развитие нашего стратегического партнёрства на благо наших народов", - говорится в публикации.