Володимир Зеленский поблагодарил Президента Ильхама Алиева

Украина очень благодарна дружественному Азербайджану за гуманитарную и иную поддержку. Как передает Day.Az, об этом Президент Украины Володимир Зеленский написал на своей странице в соцсети X. Он заявил, что Украина и Азербайджан всегда поддерживали суверенитет и территориальную целостность друг друга.
Володимир Зеленский поблагодарил Президента Ильхама Алиева
Украина очень благодарна дружественному Азербайджану за гуманитарную и иную поддержку.
Как передает Day.Az, об этом Президент Украины Володимир Зеленский написал на своей странице в соцсети X.
"Я высоко ценю поздравления Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Днём независимости Украины и его уважение к Украине и украинцам. Уважаемый Президент, Украина и Азербайджан всегда поддерживали суверенитет и территориальную целостность друг друга. Мы очень благодарны дружественному Азербайджану за гуманитарную и иную поддержку. Мы надеемся на развитие нашего стратегического партнёрства на благо наших народов", - говорится в публикации.
