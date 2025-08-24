https://news.day.az/society/1775924.html Задержан человек, устроивший пожар в Ходжавендском районе Сотрудники полиции 24 августа задержали человека, устроившего пожар на территории поселка Гырмызы Базар Ходжавендского района. Как сообщили Day.Az в региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, в ходе расследования выяснилось, что пожар устроил 23-летний Араз Наджафов.
Задержан человек, устроивший пожар в Ходжавендском районе
Сотрудники полиции 24 августа задержали человека, устроившего пожар на территории поселка Гырмызы Базар Ходжавендского района.
Как сообщили Day.Az в региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, в ходе расследования выяснилось, что пожар устроил 23-летний Араз Наджафов. В результате происшествия сгорели скошенные посевные площади и кустарники на территории 70 гектаров.
А.Наджафов был задержан, в его отношении были приняты предусмотренные законодательством меры.
По факту в Ходжавендском районном отделе полиции проводится расследование.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре