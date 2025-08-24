https://news.day.az/world/1775912.html Раскат грома в Индии перепугал тигра - ВИДЕО В Индии раскат грома перепугал тигра во время охоты на газелей. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Момент зафиксировали камеры наблюдения. На кадрах видно, как тигр уже почти приблизился к стаду газелей, но в этот момент прогремел гром, и животное, испугавшись, резко сменило направление и ушло с охоты.
