Раскат грома в Индии перепугал тигра

В Индии раскат грома перепугал тигра во время охоты на газелей. 

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Момент зафиксировали камеры наблюдения.

На кадрах видно, как тигр уже почти приблизился к стаду газелей, но в этот момент прогремел гром, и животное, испугавшись, резко сменило направление и ушло с охоты.