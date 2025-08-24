В китайском городе открылась "пивная" заправка

В китайском городе Циндао с большим успехом открылась необычная пивная заправочная станция. Заведение сразу привлекло внимание как местных жителей, так и туристов.

Как передает Day.Az, станция оформлена в стиле традиционной автозаправки, но вместо топлива здесь предлагают разливное пиво разных сортов. Посетители могут "заправить" кружку или бутылку, выбрав напиток по вкусу.

Некоторые приезжают даже с собственными емкостями.