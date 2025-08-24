Игорь Бабушкин направил поздравительное письмо Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой

Губернатор Астраханской области Российской Федерации Игорь Бабушкин направил поздравительное письмо Первому вице-президенту Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой по случаю ее дня рождения.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

"Уважаемая Мехрибан Арифовна!

Примите самые искренние уверения в весьма высоком к Вам почтении и поздравления по случаю Вашего дня рождения!

Желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, успехов и новых достижений в Вашей многогранной деятельности.

Выражаю Вам слова глубокой благодарности за неизменное внимание к развитию сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Астраханской областью.

Убежден, что деловое партнерство, дружба и взаимное уважение, объединяющие Астраханскую область и Азербайджанскую Республику, будут и впредь всесторонне укрепляться".