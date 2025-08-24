Вэнс рассказал, кто больше давит на Россию

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью NBC высказал мнение, что действующий президент Дональд Трамп оказывает на Россию большее давление, чем его предшественник Джо Байден.

"Президент Трамп оказал больше давления на Россию за семь месяцев, чем Байден - за три года", - заявил чиновник, передает Day.Az.

В качестве примера такого давления Вэнс назвал решение Вашингтона о дополнительных пошлинах для Нью-Дели за покупку российской нефти.

По словам Вэнса, у Трампа на руках много карт, чтобы повлиять на стороны конфликта в Украине для его завершения, но единственный путь для его решения - это дипломатия.