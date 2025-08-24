Около 8 тыс. немецких солдат приняли участие в учениях НАТО

В Германии начался один из этапов серии военных учений НАТО Quadriga 2025, в нем принимают участие около 8 тыс. солдат ФРГ.

Как передает Day.Az, об этом сообщила телерадиокомпания Norddeutscher Rundfunk (NDR).

"Согласно сценарию учений, на судне снабжения "Франкфурт-на-Майне" будет оказана медицинская помощь в общей сложности 30 раненым", - говорится в публикации.

Учения проходят при участии двух больничных учреждений Ростока - университетской клиники и клиники района Зюдштадт. Управляет маневрами штаб морского командования НАТО, расположенный в Ростоке.

Одним из основных элементов тренировки является работа мобильного госпиталя на борту судна "Франкфурт-на-Майне", оснащенного операционными залами и местами для пациентов.

На следующих этапах будут отработаны переброска грузов по автомобильным и железным дорогам, защита инфраструктуры и взаимодействие с авиацией США.