Около 8 тыс. немецких солдат приняли участие в учениях НАТО
В Германии начался один из этапов серии военных учений НАТО Quadriga 2025, в нем принимают участие около 8 тыс. солдат ФРГ.
Как передает Day.Az, об этом сообщила телерадиокомпания Norddeutscher Rundfunk (NDR).
"Согласно сценарию учений, на судне снабжения "Франкфурт-на-Майне" будет оказана медицинская помощь в общей сложности 30 раненым", - говорится в публикации.
Учения проходят при участии двух больничных учреждений Ростока - университетской клиники и клиники района Зюдштадт. Управляет маневрами штаб морского командования НАТО, расположенный в Ростоке.
Одним из основных элементов тренировки является работа мобильного госпиталя на борту судна "Франкфурт-на-Майне", оснащенного операционными залами и местами для пациентов.
На следующих этапах будут отработаны переброска грузов по автомобильным и железным дорогам, защита инфраструктуры и взаимодействие с авиацией США.
