В связи с пожаром в т/ц "Сядяряк" усилены меры безопасности на дорогах

Сотрудниками Главного управления государственной дорожной полиции на дорогах принимаются меры безопасности в связи с пожаром, возникшим в торговом центре "Сядяряк" в Баку.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend в Главном управлении государственной дорожной полиции сообщили, что из-за пожара, вспыхнувшего в торговом центр, на дорогах вблизи этого района возросла интенсивность движения.
"Выехавшие на место происшествия сотрудники Главного управления государственной дорожной полиции обеспечивают безопасность дорожного движения и принимают необходимые меры по предотвращению заторов", - говорится в сообщении.
