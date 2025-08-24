https://news.day.az/world/1775896.html Кит Келлог прибыл в Киев Специальный представитель президента США Кит Келлог прибыл в Киев. Как передает Day.Az, информацию об этом распространил офис Президента Украины. Кит Келлог принимает участие в торжественном мероприятии, посвященном 24 Августа - Дню независимости Украины.
Кит Келлог прибыл в Киев
Специальный представитель президента США Кит Келлог прибыл в Киев.
Как передает Day.Az, информацию об этом распространил офис Президента Украины.
Кит Келлог принимает участие в торжественном мероприятии, посвященном 24 Августа - Дню независимости Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении поблагодарил Кита Келлога и президента США Дональда Трампа за внимание и поддержку Украины.
