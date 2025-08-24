Кит Келлог прибыл в Киев

Специальный представитель президента США Кит Келлог прибыл в Киев.

Как передает Day.Az, информацию об этом распространил офис Президента Украины.

Кит Келлог принимает участие в торжественном мероприятии, посвященном 24 Августа - Дню независимости Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении поблагодарил Кита Келлога и президента США Дональда Трампа за внимание и поддержку Украины. 