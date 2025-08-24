https://news.day.az/world/1775898.html Эти страны закупят для Украины системы Patriot и ракеты Норвегия совместно с Германией профинансируют закупку двух систем ППО Patriot для Украины. Как передает Day.Az, об этом сообщило Министерство обороны Норвегии. Сообщается, что Норвегия выделит около 7 миллиардов норвежских крон (приблизительно 700 миллионов долларов) на укрепление противовоздушной обороны Украины.
Эти страны закупят для Украины системы Patriot и ракеты
Норвегия совместно с Германией профинансируют закупку двух систем ППО Patriot для Украины.
Как передает Day.Az, об этом сообщило Министерство обороны Норвегии.
Сообщается, что Норвегия выделит около 7 миллиардов норвежских крон (приблизительно 700 миллионов долларов) на укрепление противовоздушной обороны Украины. Совместно с Германией страна поставит две системы Patriot и ракеты, а также другие виды противовоздушной обороны.
В сообщении подчеркивается, что эти системы помогут защитить мирное население Украины.
