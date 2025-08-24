Эти страны закупят для Украины системы Patriot и ракеты

Норвегия совместно с Германией профинансируют закупку двух систем ППО Patriot для Украины.

Как передает Day.Az, об этом сообщило Министерство обороны Норвегии.

Сообщается, что Норвегия выделит около 7 миллиардов норвежских крон (приблизительно 700 миллионов долларов) на укрепление противовоздушной обороны Украины. Совместно с Германией страна поставит две системы Patriot и ракеты, а также другие виды противовоздушной обороны.

В сообщении подчеркивается, что эти системы помогут защитить мирное население Украины.