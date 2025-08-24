https://news.day.az/society/1775931.html В Исмаиллы сгорели два дома В Исмаиллинском районе вспыхнул пожар. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на МЧС Азербайджана.
В Исмаиллы сгорели два дома
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на МЧС Азербайджана.
В селе Сарсура района сгорели легковоспламеняющиеся конструкции одноэтажного 4-комнатного дома общей площадью 77 м², прилегающего сарая площадью 70 м², одноэтажного 3-комнатного дома площадью 150 м², крыша расположенного рядом сарая площадью 70 м², а также 8 тонн тюков сена, сваленных на крыше. Остальные тюки сена и близлежащие дома удалось уберечь от огня.
Пожар был потушен пожарными подразделениями.
