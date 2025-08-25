Вэнс сказал, когда завершится война между Россией и Украиной

Война между Россией и Украиной завершится в ближайшие шесть месяцев.

Как передает Day.Az, с таким прогнозом выступил вице-президент США Дэвид Вэнс.

"Меня сейчас волнует то, что у нас есть президент, который ведёт активную дипломатию, стремясь остановить кровопролитие. Чем бы это ни закончилось - пусть через три месяца или шесть - я надеюсь, что война закончится до того, как станет слишком поздно. А возможно, нам стоит гордиться тем, что у нас есть президент, пытающийся положить конец насилию", - заявил Вэнс.

Кроме того, он добавил, что окончательное определение границ Украины должно оставаться правом самих украинцев.