https://news.day.az/world/1775935.html Вэнс сказал, когда завершится война между Россией и Украиной Война между Россией и Украиной завершится в ближайшие шесть месяцев. Как передает Day.Az, с таким прогнозом выступил вице-президент США Дэвид Вэнс. "Меня сейчас волнует то, что у нас есть президент, который ведёт активную дипломатию, стремясь остановить кровопролитие.
Вэнс сказал, когда завершится война между Россией и Украиной
Война между Россией и Украиной завершится в ближайшие шесть месяцев.
Как передает Day.Az, с таким прогнозом выступил вице-президент США Дэвид Вэнс.
"Меня сейчас волнует то, что у нас есть президент, который ведёт активную дипломатию, стремясь остановить кровопролитие. Чем бы это ни закончилось - пусть через три месяца или шесть - я надеюсь, что война закончится до того, как станет слишком поздно. А возможно, нам стоит гордиться тем, что у нас есть президент, пытающийся положить конец насилию", - заявил Вэнс.
Кроме того, он добавил, что окончательное определение границ Украины должно оставаться правом самих украинцев.
