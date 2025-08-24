Гроза и град прошлись по северу Италии

Прошедшей ночью сильный шторм с грозами и градом прошёл по итальянской провинции Эмилия-Романья.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

В ряде городов и населенных пунктов повалены деревья, частично разрушена инфраструктура.