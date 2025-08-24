https://news.day.az/world/1775904.html Гроза и град прошлись по северу Италии - ВИДЕО Прошедшей ночью сильный шторм с грозами и градом прошёл по итальянской провинции Эмилия-Романья. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. В ряде городов и населенных пунктов повалены деревья, частично разрушена инфраструктура.
