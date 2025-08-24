https://news.day.az/society/1775879.html К тушению пожара в торговом центре в Баку направлены три бригады скорой помощи 24 августа около 11:50 в Республиканский центр экстренной и неотложной медицинской помощи поступил звонок о пожаре в торговом центре "Сядяряк" в Гарадагском районе Баку. Как передает Day.Az, об этом в воскресенье в ответ на запрос Trend сообщили в TƏBİB.
