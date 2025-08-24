К тушению пожара в торговом центре в Баку направлены три бригады скорой помощи

24 августа около 11:50 в Республиканский центр экстренной и неотложной медицинской помощи поступил звонок о пожаре в торговом центре "Сядяряк" в Гарадагском районе Баку.

Как передает Day.Az, об этом в воскресенье в ответ на запрос Trend сообщили в TƏBİB.

Сообщается, что по указанному адресу первоначально были направлены три бригады скорой медицинской помощи.