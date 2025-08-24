https://news.day.az/world/1775893.html Огромная акула напугала рыбаков на Курилах - ВИДЕО Огромная акула подплыла к рыбацкой лодке у берегов острова Итуруп в заливе Простор. Как передает Day.Az, инцидент произошёл у Курильских островов и вызвал настоящий переполох среди рыбаков. По словам очевидцев, морской хищник был более трёх метров в длину и некоторое время кружил возле судна, привлекая внимание необычным поведением.
