Авария со школьным автобусом в США

По меньшей мере 21 игрок молодежной команды по американскому футболу пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием их автобуса недалеко от американского города Питтсбург (штат Пенсильвания).

Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

Согласно информации, в автобусе находились 25 игроков и 3 сопровождающих взрослых. Авария произошла на сложном участке дороги. Полиция начала расследование для установления причин инцидента.

Отмечается, что аккаунт команды в социальной сети Facebook подтвердил происшествие, подчеркнув, что "все игроки проходят обследование".