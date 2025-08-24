https://news.day.az/world/1775860.html Авария со школьным автобусом в США - более 20 пострадавших По меньшей мере 21 игрок молодежной команды по американскому футболу пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием их автобуса недалеко от американского города Питтсбург (штат Пенсильвания). Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство Associated Press (AP).
По меньшей мере 21 игрок молодежной команды по американскому футболу пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием их автобуса недалеко от американского города Питтсбург (штат Пенсильвания).
Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство Associated Press (AP).
Согласно информации, в автобусе находились 25 игроков и 3 сопровождающих взрослых. Авария произошла на сложном участке дороги. Полиция начала расследование для установления причин инцидента.
Отмечается, что аккаунт команды в социальной сети Facebook подтвердил происшествие, подчеркнув, что "все игроки проходят обследование".
