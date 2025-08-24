Мадуро позитивно оценил мобилизацию в Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро позитивно оценил кампанию по мобилизации и набору в Боливарианскую национальную милицию в ответ на угрозу интервенции со стороны США.

"Сегодня было положено успешное начало динамичной реорганизации всех народных, военных и полицейских сил оборонительной системы", - сказал Мадуро в обращении к ополченцам и резервистам, которое транслировал телеканал Venezolana de Television, передает Day.Az.

Президент и главнокомандующий Национальными боливарианскими вооруженными силами (FANB) подчеркнул, что развернутая по всей стране кампания по пополнению рядов Боливарианской национальной милиции и резервистов демонстрирует силу и единство венесуэльского народа, его патриотизм и приверженность защите родины.

Мадуро подчеркнул, что набор резервистов и ополченцев народной милиции, который продолжится 24 августа по всей стране, "укрепляет боевой дух боливарианского народа в защиту национального суверенитета". Боливарианская национальная милиция до начала пополнения своих рядов насчитывала 4,5 млн ополченцев.