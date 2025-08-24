Кавказ никогда не был «буфером» Ирана

Автор: Мехти Ахмедзаде

Советник верховного лидера Исламской Республики Али Акбар Велаяти вновь позволил себе заявления, которые не соответствуют ни истории, ни современности. Назвав Кавказ "буфером" для Ирана, он фактически заявил о праве Тегерана рассматривать чужие территории как часть собственной зоны обороны.

То ли Велаяти историю не знает, то ли просто провокатор. Как бы ни было, проясним для него несколько вещей.

Во-первых, с исторической точки зрения Кавказ никогда не был "щитком" Ирана. Персия веками пыталась удержать Кавказ, возводила укрепления, вела войны, но неизменно терпела поражения. Гюлистанский договор 1813 года и Туркманчайский договор 1828 года закрепили уход Персии из региона и окончательную потерю контроля. Кавказ не был защитой Ирана, это была территория, где Персия проигрывала более сильным державам.

Во-вторых, современный Южный Кавказ состоит из суверенных государств, признанных международным сообществом. Азербайджан, Армения и Грузия сами определяют внешнюю политику, партнеров и маршруты развития. Попытки трактовать их территории как "буфер" означают отрицание независимости, да и вообще - наглая провокация.

В-третьих, истинные мотивы Велаяти очевидны. Его выпад связан с Зангезурским коридором. Реализация этого проекта делает Южный Кавказ ключевым звеном международных транспортных путей, укрепляет связи Азербайджана, Армении и Турции с мировыми рынками. Для определённых политических кругов в Иране это удар по их экономическим интересам и возможностям давления. Именно поэтому Велаяти прикрывается разговорами о "заслоне" и "варварах". Его раздражает не история, а перспектива потери влияния.

В-четвертых, ссылаться на Кира Великого в XXI веке означает демонстрировать полное непонимание современных процессов. Кавказ - не поле для имперских амбиций, а динамичный регион, где государства строят свое будущее на принципах суверенитета и партнерства.

Поэтому Велаяти ошибается и в трактовке истории, и в оценке настоящего. Кавказ никогда не был "буфером" Ирана и не станет им.