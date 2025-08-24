Исходный код нейросети Grok 3 станет открытым

Компания xAI откроет исходный код модели чат-бота Grok 2.5.

Как передает Day.Az, об этом сообщил американский бизнесмен Илон Маск в соцсети Х.

"Модель Grok 2.5, которая в прошлом году стала нашей лучшей моделью, теперь доступна с открытым исходным кодом", - написал Маск.

Он добавил, что исходный код модели Grok 3 будет открыт примерно через шесть месяцев.

Первая версия нейросети появилась в ноябре 2023 года. Grok-2 была представлена в августе 2024 года. В июле текущего года появилась 4 версия модели.