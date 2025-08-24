Хорватский дайвер установил рекорд по задержке дыхания

Дайвер задержал дыхание более чем на 29 минут, установив новый мировой рекорд:

Как передает Day.Az, хорватский фридайвер Витомир Маричич установил мировой рекорд по времени, проведённому под водой без использования акваланга и иного оборудования для дыхания. Он продержался на одном вдохе 29 минут и три секунды.

Маричич побил рекорд своего соотечественника Будимира Шобата - он превзошёл его почти на пять минут.

Время, которое Маричич провёл под водой, вдвое превышает самое продолжительное из зафиксированных погружений дельфина-афалина. Фридайверу хватило одного вдоха примерно на то же время, на какое ныряет тюлень.