Вратарь ПСЖ Джанлуиджи Доннарума перейдет в "Манчестер Сити".
Как передает Day.Az, об этом на своей странице в соцсети X сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Сам голкипер уже согласовал с английским клубом условия контракта. ПСЖ и "Сити" ведут переговоры, Романо уточняет, что сумма сделки может составить менее 50 миллионов евро, на которые рассчитывали парижане.
12 августа Доннарума объявил об уходе из ПСЖ.
"К сожалению, кто-то решил, что я больше не могу быть частью команды и вносить вклад в ее успех. Я разочарован и подавлен", - написал вратарь в своих соцсетях.
