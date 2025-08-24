Скончался один из главных антитурецких мозговых центров Франции, армянин по происхождению Жерар Шальян.

Как передает Day.Az, он долгие годы выстраивал в Париже репутацию интеллектуала, но вместе с тем был одним из ярко выраженных идеологов антитурецкой линии. Шальян активно использовал свою публичность и авторитет для продвижения тезисов, выгодных армянским кругам, и для подогрева антагонизма к Турции.

Особое место в его деятельности занимала поддержка курдского вопроса, которую он не скрывал, превращая тему в инструмент давления на Анкару. В многочисленных выступлениях и публикациях Шальян системно формировал у французской аудитории образ Турции как противника, что делало его одной из ключевых фигур антитурецкого интеллектуального лагеря во Франции.

Эксперты отмечали слабую методологическую базу его исследований, указывая на "плохую географию" и ненадежность исторического анализа. Часть его трудов называли устаревшими и чрезмерно политизированными, а отдельные книги - больше похожими на справочники, чем на глубокие исследования. Даже среди западных рецензентов его подход воспринимался как чрезмерно ангажированный.