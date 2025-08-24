Стало известно о вреде туризма для Антарктиды

Растущий туризм и расширяющиеся исследовательские базы загрязняют Антарктиду, ускоряя таяние снегов и ставя под угрозу хрупкие экосистемы, которые и без того находятся в опасности из-за изменения климата.

Как передает Day.Az, об этом сообщает журнал Nature Sustainability.

Исследователи материка обнаружили, что в районах, где активно присутствует человек, концентрация токсичных металлов, таких как никель, медь и свинец, сейчас в 10 раз выше, чем 40 лет назад. По их словам, загрязнение происходит из-за сжигания ископаемого топлива, в том числе на судах, самолетах, транспортных средствах и вспомогательной инфраструктуре.

Они резюмировали, что только быстрый переход на возобновляемые источники энергии и сокращение использования ископаемого топлива помогут спасти экосистемы материка.